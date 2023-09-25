خلافاً لرأي باسم ياخور بـ نسرين طافش.. رنا الحريري تمدحها

ميرنا وليد - بيروت - ردت الكاتبة السورية رنا الحريري زوجة لممثل السوري باسم ياخور على أسئلة المتابعين، عبر خاصية القصص القصيرة، بعد أن فتحت الباب أمامهم لطرح الأسئلة عليها.



وعن رأيها بالممثلة السورية نسرين طافش، قالت رنا: لما كتبت الجزء الأول من مسلسل "صبايا" كنت دائماً اتخيل نسرين ب شخصية ليلى وكنت كتير سعيدة لما قبلت تكون بالعمل، وأكيد بتمنى تكون موجودة بأي عمل أن بكتبه مستقبلاً. أنها بشوفها إنسانة جميلة جدًا، موهوبة، قوية وطيبة ولا ترد الإساءة بمثلها، ودائمًا تحاول أن تطوّر نفسها للأفضل".

وقد خالف رأي رنا الحريري بنسرين رأي زوجها، الذي كان قد انتقد طافش على الهواء مباشرة عندما سئل عن الفنانة التي بالغت بإجراء عمليات التجميل، وقال عن نسرين طافش: "إنها فنانة جميلة ومميزة إلا أنها بدأت تفقد ملامحها الأصلية بسبب عمليات التجميل لذلك أقول لها توقفي يكفي".