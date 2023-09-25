بالتعاون مع spotify.. شاهد كواليس رحلة عفروتو وأمير عيد وإبراهيم فايق مع نادي برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت Spotify مطرب الراب عفروتو، والفنان أمير عيد والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق في تجربة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لمشاهدة مباراة نادي برشلونة ضد فريق سيلتا فيجو .

بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة المباراة، تم الترحيب بالفنانين على صفحة نادي برشلونة الرسمية. وتم عرض أغنية "وحشتيني" للفنان أمير عيد وأغنية عفروتو "طا طا طا" على لوحات Spotify المضيئة في الاستاد، والتي زادت من حماس المشجعين داخل الاستاد.

تجمع شراكة Spotify ونادي برشلونة بين الموسيقى وكرة القدم، مما يمنح الفنانين فرصة الظهور على مسرح عالمي في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي. ويدعم Spotify الفنانين من خلال عرض أعمالهم على اللوحات الإعلانية المضيئة في كل مباراة واستخدام شاشات داخل الملعب لعرض أحدث إصدارات رموز الموسيقى من كافة أنحاء العالم.

وعلق أميرعيد بعد مشاهدة أغنيته على شاشات الاستاد بشكل مرح قائلاً: "وشي حلو علي برشلونة".

علق إبراهيم فايق الإعلامي الرياضي وأحد أكبر مشجعي نادي برشلونة على تجربته قائلاً: "واحدة من أجمل تجارب حياتي . النادي اللي حبيته ومطولتش ولا مرة فرصة إني أشجعه عن قرب وفي الملعب. لأ والمرة دي اجي واحظى بتجربة النزول لأرض الملعب قبل المباراة وبترحيب من النادي.. وكمان حساب برشلونة الرسمي يعمل فيديو ترحيب".

بدأت الشراكة بين Spotify وFCB في يوليو 2022، وتهدف الى دمج عالم الموسيقى وعالم رياضة كرة القدم بشكل مختلف وتستمر الشراكة حتى موسم 2025/26.