شريف منير يعلن طلاقه رسميًا: "كل شي قسمة ونصيب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الفنان شريف منير طلاقها رسميًا من زوجته لورا، وذلك عبر منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع "انستجرام".

وفوجئ متابعو "شريف منير" بانفصاله عن زوجته، إذ كتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير".

ولاقى الخبر مواساة العديد من متابعيه قائلين: "ليه كده، لا حول ولا قوة إلا بالله، خسارة، كل الاحترام لحضرتك، ربنا يكتب لكم الخير، عوضكم الله بالخير، ربنا يهدي ويصلح ما بينكم، الله يعوضك خير وترجعوا لبعض".

وقام الفنان شريف منير مؤخرًا بالاعتذار لعدد من الصحفيين وذلك بعد تجاوزه في حق إحدى الصحفيات أثناء تواجده بعزاء والدة الفنانة دينا الشربيني.

ونشر "منير" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ووجه خلاله اعتذارًا للصحفيين قائلًا: "امبارح كنت في عزا والدة دينا الشربيني في مسجد المشير وبعدين وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين وكنت رايح على عربيتي وكانوا موجهين الموبايلات وقلت كلمة وأنا بقول الكلمة في أخت صحفية قالت حاجة فجأة تعليق أو حاجة وكان مفاجئ وكان رد فعلي مفاجئ وسكتها".

واستكمل: "ولقيت أن اللي عملته ده عيب أوي وقولت ألم فقلت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ لقيت نفسي بغلط أكتر وأنا متضايق من اللي حصل ولقيت الفيديو نزل على اليوتيوب ولما شوفته تضايقت من نفسي والناس علقت قالت أني قليل الذوق واني مكانش المفروض أعمل كده وايه الغرور ده، فعلًا انا استاهل كل الكومنتات دي لأني غلطت وكان لازم اخد جزائي".

مضيفاً: "أنا بعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل اللي اتكلمت بيه للآنسة الصحفية والشباب الصحفيين اللي كانوا موجودين وبعتذر لجمهوري اللي علق وهو زعلان مني أرجوكم متزعلوش حقوا عليا أنا فعلًا كنت غلطان وفعلًا كنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده وأنا أبويا علمني لما أغلط أقول أنا آسف".