عادت للفن بعد سنوات من الاعتزال.. من هي "لورا" طليقة شريف منير؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ متابعو الفنان شريف منير بإعلان طلاقه رسميًا من زوجته "لورا" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وعلق "شريف منير" قائلًا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب".

ونقدم لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عن "لورا" طليقة الفنان شريف منير:

بدايتها

ولدت لورا أحد في 1 يناير عام 1972 عملت ببدايتها كموديل إعلانات حتى اكتشفها مدير التصوير طارق التلمساني خلال تصوير أحد الإعلانات ليقدمها للمنتج سامي العدل وشاركت كممثلة لأول مرة بفيلم "البطل" عام 1988 بطولة النجم الراحل أحمد زكي والفنان مصطفى قمر.

تم اختيارها للمشاركة بمسلسل "الرجل الآخر" عام 1999 بطولة النجم الراحل نور الشريف، مرورًا بفيلم "سوق المتعة" عام 2000 بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، ثم فيلم "أرض الخوف" بنفس العام مع المخرج داود عبدالسيد، وكان آخر أعمالها فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم الفنان طارق لطفي والفنان ماجد الكدواني لتقرر بعدها الاعتزال والتفرغ لأسرتها، لتعاود الظهور مرة أخرى بمسلسل "نصيبي وقسمتك 4" عام 2021 ضمن حكاية "وانسى روحي وياك".

لورا أحد وشريف منير

تزوج الفنان شريف منير من الفنانة لورا أحد والتي كانت إحدى صديقات زوجته الأولى "ناهد" وذلك خلال فترة إصابتها بمرض سرطان القولون، حيث ظلت "لورا" تخدم زوجته الأولى حتي وافتها المنية وكانت دائمًا بجانب أولادها "أسما وفؤاد"، وبعد زواجهما أنجبت "لورا" من "شريف منير" ابنتيه "كاميليا وفريدة" لتقرر بعدها اعتزال الفن للاهتمام بأسرتها ورعاية أبناء زوجها بعد رحيل والدتهم بعد صراع طويل مع المرض.

خلافات لورا وابنتيها "فريدة وكاميليا"

فوجئ متابعو "لورا" بوجود خلافات بينها وبين ابنتيها "كاميليا وفريدة" حيث قامت بتوجيه رسالة عتاب لهما وذلك بعدما قررا تجاهلها والخروج من حياتها، وقامت "لورا" بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت خلاله على خلافها مع ابنتيها قائلة: "رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا، بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير، وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدون بأن أنا كنت أم عاملة إزاي".

مضيفة: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة، وهقولكم حاجة واحدة بس، اللي مالوش خير في أمه مالوش خير في حد، بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام، بس ربنا موجود وكبير وقادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليا في يوم من الأيام.. مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

قامت بعدها "فريدة" بالرد على والدتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، قائلة: "ليه بتعملي كده؟، ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟"، لترد عليها والدتها: "أنتوا بتموتوني كل يوم، وانتي عارفة كويس، ربنا يهديكي صحيح الزن على الودان أمر من السحر".

لتخرج ابنتها "كاميليا" عن صمتها، قائلة: "عمرنا ما بعدنا عنك، وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكى امبارح ومكنتش عارفة إنك بتفكري في كده".

لورا تحذف فيديوهات مهاجمتها لابنتيها

قامت "لورا" بحذف مقاطع الفيديوهات التي ظهرت خلالها تهاجم "كاميليا وفريدة" بعدما قررا البقاء مع والدهما بدلًا منها بعد ساعات من نشرها، وأوضحت أن السبب وراء حذف الفيديوهات جاء بسبب التعليقات التي وصفتها بـ "عديمة الإنسانية".

وأعربت "لورا" عن انزعاجها واستيائها من بعض الأشخاص الذين وجهوا لها تعليقات سلبية، قائلة: "شكرًا لكل من دعمني نفسيًا وحس بإحساس الأم، وبقول للقلة القليلة عديمي الإنسانية أن تعليقاتكم ما كانت إلا شوية تراب في الهوا".