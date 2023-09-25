شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تود معرفته عن قصة زواج هالك هوجان للمرة الثالثة فى سن الـ 70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ نجم المصارعة والممثل هالك هوجان، جمهوره بزواجه للمرة الثالثة في سن الـ 70، بعدما أعلن ذلك للعيان مؤخرًا، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل ممن حاولوا التعرف على قصة هذا الزواج الذى نتعرض له في السطور التالية بمعلومات عنه وعن زوجته الجديدة.

اسم زوجة هالك هوجان

زوجة هالك هوجان اسمها "سكاي ديلي" وقد أقيم حفل الزفاف في إحدى الكنائس بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.



هوجان وزوجته الثالثة

سن زوجة هالك هوجان

تبلغ زوجة هالك هوجان 45 عاما، وبذلك فهى تصغره بـ 25 عامًا.



هالك هوجان وزوجته

عمل زوجة هالك هوجان

تعمل زوجة هالك هوجان كمدربة يوجا، وسبق أن تمت خطبتهما في وقت سابق من شهر يوليو من العام الجارى، حينما تقدم المصارع الأسطوري هوجان لخطبتها مقدماً لها خاتم بقيمة 100 ألف دولار أمريكي من الألماس الخالص، وذلك أثناء إلقائه خطابًا في حفل زفاف صديقهما المشتركين، كورين نيميك وسابرينا نوفا.