شكرا لقرائتكم خبر عن توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث سار على السجادة الحمراء عدد من الفنانين، منهم محمود حميدة، سلاف فواخرجي رفقة ابنها، والمخرج محمد عبد العزيز، وأحمد وفيق،وصبري فواز، ورئيس المهرجان محمد الباسوسي، وعدد من النقاد والمهتمين بالسينما.

ويُسدَل الستار مساء اليوم الإثنين على فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إذ يقام حفل ختام وتوزيع الجوائز الدورة الأولى.

وشهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية العديد من عروض الأفلام والندوات والورش، ومنها ندوات لحسين فهمي وهاني سلامة وسلاف فواخرجي تحدثوا خلالها عن مشوارهم الفني وأرائهم في السينما وقدموا نصائح للشباب.

وقال محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الأولى، إن المخرج الراحل يوسف شاهين يعد مصدر إلهامه منذ دخوله معهد السينما في الثمانينيات، وكان ملهما له في فكرة عمل مهرجان عن سينما الشباب.

مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.