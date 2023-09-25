شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى "بطارية ضعيفة" يحصد الجائزة الخضراء فى مهرجان الغردقة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، إنه سعيد بتحقيق حلم الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، وردود الأفعال التي حققها، موجها الشكر إلى وزارات الثقافة والسياحة والآثار، ونقابة المهن السينمائية، وقناة الحياة، والفنانين الذين حضروا فعاليات المهرجان المختلفة.

جاء ذلك في حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان الذي قدمه قدم أمير شاهين، وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين، منهم: محمود حميدة، هاني سلامة، سلاف فواخرجي رفقة ابنها، والمخرج محمد عبد العزيز، وأحمد وفيق، وصبري فواز، ورئيس المهرجان محمد الباسوسي، وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، وعدد من النقاد والمهتمين بالسينما.

منحت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الجائزة الخضراء لدورته الأولى إلى الفيلم المصري "بطارية ضعيفة" للمخرج سامح ماهر.

وذلك باعتباره أفضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية، حيث يحمل العمل رسالة تحذير للعالم من غضب الطبيعة، وبقدم دعوة للعودة إلى الفطرة.

الجائزة الخضراء تمنحها إدارة المهرجان لأفضل فيلم يعالج قضايا البيئة والتغيرات المناخية، ويتم اختيارها من بين الأفلام المشاركة في المهرجان سواء داخل مسابقاته الثلاثة أو خارجها.

مهرجان الغردقة يرأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي قدري الحجار، والمدير الفني للمهرجان الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم.