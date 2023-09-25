شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين: سعيد جدا بمشاركتى فى مسلسل ريفو وكنت جزءا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ندوة لنجوم مسلسل ريفو، فى creative industry summit، وحضر الندوة كل من: ركين سعد ومحسن محيى الدين وصدقى صخر ومينا النجار وحسن أبو الروس ويوسف حشيش ومحمد مولى وحسن محفوظ وميران مؤمن و وياسين البدوى content producer watch it، المؤلف محمد ناير وعمر جمال.

وقال النجم محسن محيى الدين: "سعيد جدا بإنى شاركت فى مسلسل ريفو وكنت جزء منه، وأى عمل عشان نعرف إنه تقيل لما يبقى فى الكتابة حاجة جديدة، وتحية لمحمد ناير لأنه كتب السيناريو كده، وانه المسلسل يسمَّع بالشكل ده وينجح كده، وتحية لكل العناصر فى المسلسل".

كما تحدث حسن أبو الروس عن شخصيته فى المسلسل، قائلا: "أباظة فى المسلسل كان شخصية صعبة ومتعبة، علشان تحول فى الشخصية وإنى أقدر أقنع الناس بالدور وبحب التحدى، والمسلسل نقلة فى حياتى".

ويعرض الجزء الأول من المسلسل حاليا على قناة cbc والجزء الأول من العمل عرض فى يونيو الماضى 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا باهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، كما عرض الجزء الثانى من المسلسل فى يونيو الماضى على منصة watch it.