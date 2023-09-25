شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد: كنا كلنا عيلة فى مسلسل ريفو واتأثرت بيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ندوة لنجوم مسلسل ريفو فى creative industry summit، وحضر الندوة كل من: ركين سعد و محسن محيى الدين وصدقى صخر ومينا النجار وحسن أبو الروس ويوسف حشيش ومحمد مولى وحسن محفوظ وميران مؤمن و وياسين البدوى content producer watch it، المؤلف محمد ناير وعمر جمال.

وقالت ركين سعد: "اتاثرت بمسلسل ريفو جدا وكنا عيلة فعلا فى المسلسل والتجربة كلها كانت رائعة ومناخ التصوير كان ممتع، وكلنا بنساعد بعض وجنب بعض واستمتعنا فى التصوير وكله طلع قدام الكاميرا".

وقال المؤلف محمد ناير: "المسلسل اتعمل بالشكل الأمثل، وإن كل الناس حبته علشان التجربة اتعملت بالشكل المظبوط من اختيار الممثلين والكتابة وكل حاجة وطلع بالشكل الصحيح والناس اتفرجت وحبت المسلسل لأن كل حاجة كانت مظبوطة".

ويعرض الجزء الأول من المسلسل حاليا على قناة cbc والجزء الأول من العمل عُرض فى يونيو الماضى 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، كما عرض الجزء الثانى من المسلسل فى يونيو الماضى على منصة watch it.