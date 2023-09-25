شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مصر للأفلام تستضيف صناع سينما أجانب مشاركين بملتقى أولادنا بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت لجنة مصر للأفلام عددا من صناع السينما المشاركين في الدورة السابعة من الملتقى الدولى لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والتى تحمل عنوان الحياة حلوة، وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 – 29 سبتمبر 2023.

ضم الوفد كلا من: المخرج فيث از ياكبير من جنوب أفريقيا والمنتج جورانج جالان من الهند والمنتجة فيردوز بلبوليا من جنوب أفريقيا والمخرج ماهر شوامرة من فلسطين والمخرجة لاما داوود من لبنان والمخرج بويتشوكو جيريميا من بوتسوانا والفنان اليوناني ستيفن كاكافوليتش والفنانة ماريا سوبيك من بولندا والمخرجة سوسن دروازة من الأردن، وسهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى "أولادنا".

جاءت الزيارة بالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وهى اللجنة المسئولة عن تقديم كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية فى جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامى حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.

وقد قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة للتعرف عن قرب على إمكانياتها وفرص التصوير بها ضمن الجهود المبذولة لتنشيط حركة الترويج الفني والثقافي لمصر.