شكرا لقرائتكم خبر عن "الدم عمره ما يبقى ميه" يفوز بذهبية أفلام الطلبة فى مهرجان الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منحها للجائزة، إن الفيلم يتطرق إلى موضوع حساس بجرأة شديدة، بالإضافة إلى الأداء الجيد للممثلين والاختيار المناسب لأماكن الأحداث المتسقة مع دراما الفيلم وطبيعة الشخصيات.

وذهبت الجائزة الفضية لفيلم "تطبيش" إخراج رولا أشرف، وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منحها للجائزة، إنه فيلم يكشف الغطاء عن طبيعة عمل لم يتم تقديمها عبر السينما بأسلوب جيد من قبل، ولمست اللجنة المجهود الكبير من فريق التصوير، والذي صور أحداثه في أوقات وشخصيات متباينة.

وفاز بالجائزة البرونزية "ليلة العرض" إخراج ميرنا سيدراك، وقالت لجنة التحكيم في حيثياتها انها منحت الجائزة لجرأته في تقديم فكرة غير تقليدية ومعالجتها بأسلوب فانتازي مع استخدام تقني شديد التميز، بالإضافة إلى السيطرة الجيدة على ممثلي العمل.

ترأس لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب المخرج الدكتور خالد بهجت أستاذ الإخراج بمعهد السينما، وعضوية كل من :الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة حنان يوسف.