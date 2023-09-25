شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة من مجهول" يحصد الجائزة الذهبية للفيلم القصير فى مهرجان الغردقة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الفيلم من إخراج لؤي جلال، ويطرح قضية شائكة لا تنتمي إلى منطقة أو ثقافة محددة وهي مرض نقص المناعة "الإيدز"، وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منحها للجائزة، إنه التعامل مع فكرة العار المجتمعي في دول الشرق المرتبطة بهذا المرض، بطريقة فنية راقية غير مباشرة أو مبتذلة.

وفاز الفيلم بالجائزة الفضية الفيلم الروائي السوري "فوتوغراف" إخراج المهند كلثوم، والذي قالت عنه لجنة التحكيم أنه فيلم يحمل صورة بسيطة ومبهجة تصنع تباينا مع الفكرة القاتمة لخلفية بطلي الفيلم، بينما يعالج فكرة تراچيدية بشكل بسيط ومبهج، وهو ما جعله فيلم خلى تماما من الملل أو الاستعراض.

وذهبت الجائزة البرونزية لفيلم التحريك البرتغالي "آنا مورفوس" إخراج چواو رودريجيز، وقالت عنه لجنة التحكيم انه مخرجه استطاع إيصال فكرة درامية بالكامل من خلال الرسوم دون أن يلجأ إلى المباشرة أو اختزال رؤيته لكي تناسب طبيعة أفلام التحريك فجاء الفيلم ممتعا بصريا وذهنيا.

وترأس لجنة تحكيم الفيلم القصير في مهرجان الغردقة السينمائي المخرج الروسي رومان دوروفيف، وضمت في عضويتها النجم صبري فواز من مصر ،والمخرج والممثل السعودي عمر الجاسر.