ظهور ابنة أحمد سعد الشابة لأول مرة والنجم يعبّر: أحبك بشكل كبير يا روح قلب أبوكي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:00 صباحاً - وجه النجم أحمد سعد لابنته الكبرى “جودي” رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“،

وعلّق عليها قائلاً: “هعيش عمري كله معجب بيكي وبتعجبني صورتي في عنيكي وبحس قدامك بإنك أعظم إنجازاتي”.

أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته

وأضاف أحمد سعد في تعليقه على الصورة: “بجد أنا بحبّك جداً جداً، كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلب أبوكي”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه الذين ركزوا على إبنته التي باتت شابة جميلة، مشيرين إلى أنها لا تشبهه، في حين لم يسلم النجم المصري من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب إهماله لطفلتيه من مصممة الازياء علياء بسيوني، معتبرين بأنه يهمل الطفلتين ولا يتحمل مسؤوليتهما.

ابناء أحمد سعد

يُذكر أن لأحمد سعد 4 أبناء، هم: ابنة وابن من زوجته الأولى واسماهما “جودي” و”أحمد”، وابنتان من زوجته الأخيرة علياء بسيوني، بينما فشل زواجه من ريم البارودي وسمية الخشاب ولم يُثمر عن أطفال.

حفلات أحمد سعد الأخيرة

وأحيا النجوم الثلاثة أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي حفلًا استثنائيا من إنتاج وتنظيم باشا غروب للمنتج حسين موسى، كان عنوانه الإبداع، تألق خلاله الثلاثي على مسرح ضخم ازدان باسمائهم و بإضاءات مبهرة و شاشات ضخمة.

وعلى وقع تفاعل جماهيري غير مسبوق وحضور كبير توافد على مسرح أرينا الكويت لحضور ثاني حفلات مهرجان “موسم الكويت “.

فضلا عن الألعاب النارية لأحمد عصام التي كانت أقرب الى لوحة صاغتها أنامل فنان سعى لتكامل الصوت والصورة فتحقق له ما أراد.

وكان أحمد سعد قد أحيا أخيراً حفلاً ناجحاً في الكويت ضمن فعاليات “موسم الكويت” على مسرح أزدان.

الخليج 365

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