شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين: "رجعت شباب تانى لما شاركت فى ريفو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم محسن محيى الدين، أثناء حضوره فعاليات ندوة جمعت نجوم مسلسل ريفو فى creative industry summit اعتزازه بتجربته بمسلسل ريفو قائلاً: "رجعت شباب تانى لما شاركت فى مسلسل ريفو، وحسن أبو الروس كان نفسى يعيش فى الزمن بتاعى اللى كنت بعمل فيه أفلام وكان على طول بيقول لى بتعمل إيه والإنسان كل يوم بيتعلم حاجة جديدة، ولو حس نفسه اكتمل مش هيتعلم حاجة وهيرجع لورا وكل واحد بتقبله سواء كبير أو صغير بنتعلم منه حاجة وبتمنى إن إحنا كلنا نسمع قبل ما نتكلم ومنحكمش لحد ما نتعلم".

فى حين قال ياسين البدوى content producer watch it: "دائما بنعتمد على المواهب والوجوه الجديدة، ومسلسل ريفو من أوائل إنتاجات watch it وكان فى مخاطرة ولكن كان أملنا فى كل أبطال المسلسل وكل فريق العمل وبنثق فيهم ومخيبوش أملنا بالعكس روحنا فى حتة تانية خالص غير اللى كنا متوقعينها والمسلسل نجح وعملنا ريفو 2 وبعد كده مسلسل بالطو".

هذا وأقيمت ندوة لنجوم مسلسل ريفو فى creative industry summit، وحضر الندوة كل من: ركين سعد و محسن محيى الدين وصدقى صخر ومينا النجار وحسن أبو الروس ويوسف حشيش ومحمد مولى وحسن محفوظ وميران مؤمن وياسين البدوى content producer watch it، المؤلف محمد ناير وعمر جمال.

ويعرض الجزء الأول من المسلسل حاليا على قناة cbc والجزء الأول من العمل عرض فى يونيو الماضى 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، كما عرض الجزء الثانى من المسلسل فى يونيو الماضى على منصة watch it.