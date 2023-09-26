شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم: تجنيدى كان بالسويس وحلمت إننا مسلمين ومسيحيين بنصلى مع بعض والان مع تفاصيل الخبر
الأول كنت مدفعجى على مدفع 23 ملي، واثناء الاستنزاف كان الأسطول بتاعنا بعد حرب 67 بيلف حواليا رجاء الصالح جاى من البحر الأحمر عشان يعسكر في الجنوب، واتنقلت ككتيبة لمنطقة سفاجا كحماية للأسطول بتاعنا، وتجربة حرب 73، كان يسبقها تدريبات لتجهيز الجندى المصرى لحرب قادمة في سنة 73، ويوم حرب 73 كنت في غرفة عمليات اطورت كعسكري وبقيت حكمدار طقم غرفة عمليات دفاع جوى.
وكان بيتم من خلال ترعة الإسماعيلية تدريبات المشاة والمدرعات، وأنا حلمت حلم بإن إحنا بنصلى في مكان، المسلمين والمسيحين بيصلوا مع بعض.
وتستضيف الفنانة والإعلامة إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.
ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.
كما عرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.
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