شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم: تجنيدى كان بالسويس وحلمت إننا مسلمين ومسيحيين بنصلى مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم، وحسن العدل، وسامي عبد الحليم ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر، وقال أحمد فؤاد، دخلت الجيش من سنة 68 من أيام الاستنزاف وأول تجنيدى روحت على السويس وحضرت ضربة الزيتية الأولى والتانية في السويس، وكانت لسه الصواريخ المضادة للطيرات مدخلتش الجيش، وكانت مرحلة تجهيز وانا كنت دفاع جوى، بصواريخ سام 2 و 3.

الأول كنت مدفعجى على مدفع 23 ملي، واثناء الاستنزاف كان الأسطول بتاعنا بعد حرب 67 بيلف حواليا رجاء الصالح جاى من البحر الأحمر عشان يعسكر في الجنوب، واتنقلت ككتيبة لمنطقة سفاجا كحماية للأسطول بتاعنا، وتجربة حرب 73، كان يسبقها تدريبات لتجهيز الجندى المصرى لحرب قادمة في سنة 73، ويوم حرب 73 كنت في غرفة عمليات اطورت كعسكري وبقيت حكمدار طقم غرفة عمليات دفاع جوى.

وكان بيتم من خلال ترعة الإسماعيلية تدريبات المشاة والمدرعات، وأنا حلمت حلم بإن إحنا بنصلى في مكان، المسلمين والمسيحين بيصلوا مع بعض.

وتستضيف الفنانة والإعلامة إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.