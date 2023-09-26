شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب: أنا تجنيد 70 وكتبت كل ما حدث بالحرب في كتاب وكانت رحلة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم، وحسن العدل، وسامي عبد الحليم ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر، وقال لطفي لبيب، "أنا بالنسبالى أنا تجنيد 70 وخريج 70 من معهد فنون مسرحية".

وتابع لطفي لبيب: "حرب أكتوبر كلها كتبتها في كتاب سيناريو فيلم كامل وطبعته ونزلته الأسواق ونفذت أول وتانى وثالث طابعة، وكاتب بالتفصيل ما حصل، وكانت رحلة جامدة جدا، جوعنا واتحاصرنا".

وتستضيف الفنانة والإعلامة إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.