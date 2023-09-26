رقم صادم وأموال لا تأكلها النيران.. إليكم حجم ثروة كاظم الساهر

ميرنا وليد - بيروت - عاش الفنان العراقي كاظم الساهير في حياته الفنية فترة طويلة من الإزدهار، وبرصيده حتى اليوم عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة، بمختلف المجالات، وحفلات غنائية بأعداد كاملة.



وبحسب تقرير كانت قد نشرته مجلة "أريبيان بزنس" تبلغ ثروة كاظم الساهر حتى الآن حوالي الـ 22.8 مليون دولار أميركي.

عمل كاظم الساهر في بداية حياته أستاذاً لمادة التاريخ، ثم إلتحق بالجيش العراقي أثناء الحرب مع إيران، إلى أن تم إرجاعه للتدريس بسبب وجود نقص في المعلمين، وعُيّن معلماً لمادة الفن والموسيقى في مدرسة "كربيش" ومدرسة "بيناتا"، بإحدى القرى لكردستان في العراق.

كانت إنطلاقة كاظم الساهر الأساسية من لبنان، وفي عام 1984 أصدر كاظم الساهر أول ألبوم له بعنوان "شجرة الزيتون"، وذلك بالتعاون مع الشاعر عزيز الرسام، ثم تعاون مع الشاعر كريم العراقي لعمل مقدمة مسلسل "نادية" عام 1987، أما أول نجاحاته الفنية فكان في عام 1989 عندما أصدر أغنية "عبرت الشط" في ألبوم "غزال".