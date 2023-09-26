عباس النوري يحتفل بمرور 17 عاماً على عرض الحلقة الأولى من "باب الحارة"

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل السوري عباس النوري بمرور 17 عاماً على عرض الحلقة الأولى من الجزء الأول من مسلسل باب الحارة، وذلك عبر حسابه الخاص.

وشارك عباس النوري الجمهور صورة لمجموعة أشخاص وهم يشاهدون شخصيته الشهيرة في المسلسل "أبو عصام"، وعلق: "يصادف اليوم مرور 17 عام على عرض اول حلقة من مسلسل باب الحارة، بث الحلقة الأولى لأول مرة في رمضان 23 -9-2006، باب الحارة له ذكرى خاصة في كل بيت عربي، الصورة من إحدى مقاهي مدينة غزة في فلسطين رمضان 2007، خلال عرض مسلسل باب الحارة الجزء الثاني على قناة mbc، كل حبي أعز ما أملك".

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