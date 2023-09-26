ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني الجمهور مشهد من فيلمه الأخير "تاج"، للحديث عن مخاطر السوشيال ميديا على مجتمعاتنا والجيل الحالي.

وعلق تامر حسني على الفيديو المنشور قائلاً: "ياريت تقروا الكلام، مشهد إجتماع المدرسين عن اخطار السوشيال ميديا على مجتمعنا و الجيل الحالي و محاولة ايجاد حلول للتصدي ياريت تركزوا في الحوار عشان بجد ممكن ينفع اسرنا و اطفالنا.

ملحوظه ،،، المُدرس اللي مش طايقني هو مدرس عنصري و طبقي و متنمر عشان انا في الفيلم كنت متربي في ملجئ (دار ايتام ) بس في الحقيقه هو صاحبي من سنين ومش بالاخلاق دي خالص هو اوحش من كده بكتير في الفيلم كان نفسي لو المدارس في مصر تطبق الفكره دي من خلال يوم قومي احتفالي يتجمع فيه كل النشاطات و كانه مشروع تخرج المدرسه كلها تشارك فيه دي من امنيات حياتي".

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يستعين بمشهد من "تاج" للحديث عن أخطار السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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