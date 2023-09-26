منال الصيفي: "طوفان الحب اللي شفته في جنازة أشرف مصيلحي طبطب علينا كلنا".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قالت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان الراحل أشرف مصيليح، إنها تفاجئت بطوفان الحب الذي شعرته في رحيل زوجها قائلة: "الحب كان ظاهر طوال فترة المرض على مدار ثلاث سنوات لكن يوم جنازته والعزاء كان فارقاً أنا اتخضيت وتعبت من كتر توافد الناس على العزاء والجنازة".

وأضافت "الصيفي"، خلال لقائها عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، قائلة: "كلنا مبسوطين ومبهورين بالناس اللي بتحبه والناس دي كلها طبطبت علينا وعلى الالم والجراح".

واصلت: "إكتشفت قصص عن أشرف في الوسط الفني أو خارج الوسط مبهرة، وعمل في دور السينما كمدير لدور العرض لمدة 32 سنة، وكان مديراً لاكبر دور عرض في مصر للراحل المخرج يوسف شاهين شغله الأساسي إدارة دور العرض، عشان كده مكنش بيعرف يمثل في أدوار كتيرة لظروف شغله اللي فاتح بيتنا لأنه مسؤول عن سينمات كثيرة".

وأوضحت أن التمثيل ليست مهنة أشرف الرئيسية لكن هو عمل بها بجانب عمله الأساسي وهو إدارة دور العرض، مردفة أن شخصية أشرف كانت محبة للناس ويحب أن يساعد من حوله، متابعة: "كان أصحابه مسمينه الجنتل لأنه كان مدلع كل اللي يعرفه".

وعن كواليس تعرفها عليه أردفت: "كنت بعمل فيلم عرق البلح كنت لسه مساعدة مخرج كنت بسمع عنه ولسه ما قابلتوش وقتها، وبعد عام تقابلنا قلت له إنت أشرف مصيلحي، أنا بسمع عنك وبعد فترة أخبرني برغبته في الزواج مني، فواقت وقلت له أطلبني من شقيقي الأكبر عمرو ورغم أنه كان متزوج ومطلق، إلا شقيقي الأكبر رحب به وكان محبوبًا في أسرتنا بشكل كبير وتم الزواج".

وعن علاقة الراحلة زهرة العلا بزوجها أشرف مصليحي، قالت: "أمي كانت بتموت فيه ولو أنا ضايقته أمي تهزر، عائلتي كلها بتحب أشرف مصيلحي ووالدي".