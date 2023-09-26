احتفالَا بمرور 100 عام على "ديزني".. إعادة طرح عدد من الكلاسيكيات بدور العرض السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل شركة "ديزني" الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسها بإعادة عرض عدد من الكلاسيكيات بعدد من دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ومن أبرز هذه الأفلام فيلم الرسوم المتحركة "The Lion King" إنتاج عام 1994 ويعد أحد أهم انطلاقات شركة "ديزني" بفترة التسعينات وسيتم عرضه بعدد من السينمات في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر المقبل.

كما كشفت "ديزني" مواصلة الاحتفال وإنتاج فيلم قصير بعنوان "Once Upon a Studio" سيتم عرضه عبر منصة "ديزني" يوم 15 أكتوبر المقبل ونشرت الصفحة الرسمية لـ "ديزني" مقطع فيديو من الفيلم القصير وأوضحت خلاله ظهور العديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة ضمن أحداث الفيلم.

وتدور أحداث فيلم "Once Upon A Studio" في إطار كوميدي حول موظفين جديدين في استوديوهات "والت ديزني" للرسوم المتحركة يشهدان عدد من الشخصيات الكرتونية تنبض بالحياة ويجتمعان لالتقاط صورة تذكارية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس شركة "ديزني".

ويشارك بالأداء الصوتي للفيلم القصير عدد من أبرز نجوم هوليوود والذين شاركوا من قبل بأفلام من إنتاجات "والت ديزني"، منهم النجم جيريمي أيرونز والذي قام بالأداء الصوتي لشخصية "سكار" من فيلم "الأسد الملك".

يذكر أن "ديزني" تعمل مؤخرًا على تحويل عدد من أشهر الكلاسيكيات لنسخ سينمائية حية آخرها فيلم "The Little Mermaid" الذي عرض بشهر مايو الماضي وتخطت إيراداته حاجز الـ 500 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 250 مليون.