منال الصيفي: "اتصدمت لما عرفت إصابة أشرف بسرطان في المخ واقتراب رحيله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشفت المخرجة منال الصيفي تفاصيل مرض زوجها الراحل الفنان أشرف مصليحي، ورحلة المرض حتى وفاته، قائلة: "أول مرة لاحظنا فيها ده كان وقت تصوير جمال الحريم، لخبط في الكلام أثناء التصوير، تفاجئت أنه مش مجمع ومش عارف يحفظ النص، وبيقولي انا اسف والله، قولتله معلش هنذاكر سوا وحفظته الدور بشق الأنفس وتخيلت أنها مجرد جلطة".

وقالت "الصيفي"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين: "اللي حصل كان في أخر أيام التصوير وطلبت منه مراجعة طبيب وكان برفقتنا ماجد يوسف لاني كنت في التصوير ولم أخبر الاولاد، وبالفعل راح للدكتور والطبيب قال له ضغط عصبي وأعطاه بعض المهدئات ليومين، ولم يعجبني ذلك حتى نصحه صديقه بمراجعة طبيب متخصص".

وأضافت: "لما قلت له هنروح لدكتور تاني واتعصب جداً وقتها وتوجهنا له والطبيب كان يرتدي الكمامة ولكن الطبيب طلب الاشعة وأجريناها، وهاتفت الدكتور وقال لي احنا شاكين في ورم يا نزيف يا جلطة في المخ"، لافتة إلى أنها خلال تلك الفترة عرضت الاشعة على طبيب متخصص وأخبرني بضرورة مراجعته وأن يكون أشرف مصيلحي برفقتها وأخبره حينها، بضرورة إجراء جراحه لوجود كيس مياه على المخ وكان هذا بناء على رغبتي بإخفاء الحقيقة عنه.

وأكملت: "أنا قررت عدم إخبار أشرف لأنه كان يخاف من المرض وكان جبان في هذه الجزئية، وبيخاف علينا جداً من وقت فيروس كورونا، متابعة: "لما أصبت بكورونا أصيب معي ولم يكن خائفاً على نفسه كان خايف عليا أكتر".

وأوضحت أن أول صدمة تلقتها كانت عندما إكتشفت أنه مصاب بسرطان مخ شرس من الدرجة الرابعة، وأجرى الجراحة وتعافى بعض الشيء، حتى رحلت والدته فأصيب بجلطة أثرت على الكلام والحركة.

وعن أصعب اللحظات خلال رحلة المرض على مدار 3 سنوات، عقبت قائلة: "لحظة إخباري بالمرض وعندما أخبرني الأطباء مرتين ببدء العد التنازلي لرحيله مع تدهور حالته، أحد الأطباء مع تدهور حالته قال لها عندما سألته ليه كل الاشاعات دي قالي عايزين نطمن ممكن تفرق في حياته 8 أشهر".