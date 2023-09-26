27 سبتمبر.. عرض "جروب الماميز" في المسرح الصغير بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد نادي سينما دار الأوبرا المصرية بالقاهرة لبداية موسمه السينمائي بعرض فيلم (جروب الماميز) وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ يسلط الفيلم الضوء على قضية التعليم الخاص وحالة الضغط النفسي الذي تعيشه الأسر وخاصة الأمهات طوال العام الدراسي وذلك في إطار كوميدي إجتماعي غنائي.

والفيلم بطولة يسرا اللوزي وروبي ودارين حداد ومحمود حافظ ومحمد ثروت، تأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج محمد رشيدي.

ويقام العرض يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر على المسرح الصغير بالأوبرا الساعة السابعة مساء، ويتبع العرض ندوة مع الجمهور بحضور الكاتبة غادة عبدالعال والمخرج عمرو صلاح وتدير اللقاء الدكتورة هبة حمزة.

نادي السينما هو نشاط شهري مجاني تنظمه الأوبرا، إعداد نورا غنيم وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.