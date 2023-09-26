شكرا لقرائتكم خبر عن سامى عبد الحليم: كنت فى اللواء 11 مشاة ميكانيكا وقبل الحرب كانت المسألة كلها تدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم، وحسن العدل، وسامي عبد الحليم، ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكرياتهم مع حرب أكتوبر.

وقال الفنان سامي عبد الحليم: عاوز أقول إن قبل الحرب كانت المسألة كلها تدريبات، أنا كنت في اللواء 11 مشاة ميكانيكا، ولما اتخرجت من كلية ضباط احتياط سنة 72، اتوزعت على طول في الفرقة السابعة مشاة، اللى كان قائدها اللواء أحمد بدوى، وكنا بنفخر بهذه الكتيبة.

وأضاف سامي عبد الحليم: "في شهر مايو 73، رُحنا الجافرة كنا في الفرقة الرابعة وروحنا بالمدرعات على منطقة التعزيز اللى معسكرة فيها الكتيبة، وقبل ما نوصل للكتيبة بـ7 كيلو وقالوا افتح وطلع الذخيرة، وقلنا خلاص هنحارب ووقفنا عملنا استطلاع بالنظارة المُعظمة على العدو، دى كانت من ضمن الخداع".

وتستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC عددا من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاة، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاة ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عُرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر، وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.