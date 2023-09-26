شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم: وقت حرب أكتوبر مفيش أى جرائم حصلت ولا جريمة سرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم وحسن العدل وسامي عبد الحليم، ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر.

وقال أحمد فؤاد سليم، "بعد نكسة 67 حبينا نطوع فدائيين للحرب، وكل ده اللى عمل الروح والاحتشاد، والإحساس بالمسئولية والهمة في إن ممكن العدو يكون جنبى وأنا مش واخد بالى".

وأضاف أحمد فؤاد سليم: "مفيش جريمة سرقة حصلت أثناء حرب 73، وما كانش في أى جرائم".

وتابع حسن العدل: "كان فيه روح في الشارع وكان فيه تكاتف، وكل واحد بيعمل دوره من غير أوامر".

وقال لطفي لبيب: "وقت 67 تطوعنا في إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة، وابتدينا نتوزع، ووزعونا على الجبهة، أما وقت حرب أكتوبر قفلوا الطريق البري وكان بيطلع قطر من محطة كوبرى الليمون، كان مكسي ناس لأن الكل تم استدعاؤهم، وقلنا مشروع كبير وبعدها هتفتح الإجازات، وتم إلحاق المدفعية، وأنا كنت فرد مشاه، ولذلك إحنا اللى كنا بننزل بالقوارب".

وتستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC عددا من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عُرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.