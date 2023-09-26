شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العدل: حرب أكتوبر كانت متعة.. وسامى عبد الحليم: بكيت لما سمعت "مصر التى فى خاطرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنانون لطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم وحسن العدل وسامي عبد الحليم ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، وتحدثوا عن ذكريات حرب أكتوبر، وقال حسن العدل: "ما كانش في معاناة ولكنها كانت متعة لأن الهدف اللى عاوز توصل له فيه استمتاع، وهذا البلد مختلف عن أي بلد أخرى بناسها وما زالوا موجودين".

وأضاف سامى عبد الحليم: "كل حاجة وقتها كانت تذاع تثير بداخلنا الوطنية، مثل الأغاني والبرامج، وكان الاستدعاء بيجيلنا للاستشهاد من أجل الوطن، وكان فيه مواكبة للحالة تقوم بها الدولة والأمة تثير بداخلنا النخوة، وأغنية أم كلثوم "مصر التي في خاطرى" كنت بعيط لما بسمعها".

وتستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC عددا من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم: الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عُرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.