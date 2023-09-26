في ذكرى رحيله الثامنة.. شاهدوا الصورة الأولى لابنة خالد صالح «المحجبة» أدهشت الجمهور بشبهها الكبير مع أبيها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 02:46 صباحاً - اليوم ذكرى وفاة خالد صالح أحد مبدعي السينما المصرية، ترك بصمته في قلوب كل بيت مصري بجمله في الأعمال الفنية والتي لازالت تتردد حتى الأن رغم أنه لم يكن في عالم الفن منذ مدة كبيرة، حيث دخل الفن وهو في سن الـ 37.

صورة لابنة خالد صالح

خطفت ابنة خالد صالح الأنظار بظهورها الأول بعد أن أصبحت شابة، وذلك أثناء احتفالها مؤخرًا بتخرجها من الجامعة الألمانية، لينشر شقيقها الفنان أحمد خالد صالح عدة صور من هذه المناسبة السعيدة.

تفاعل متابعو الفنان الشاب أحمد خالد صالح مع صور تخرج شقيقته، حيث تهافت الجميع على المباركة لها إلى جانب الترحم على والدهما النجم الكبير الذي رحل عن عالمنا منذ 8 سنوات.

وكانت ابنة خالد صالح ظهرت معه منذ سنوات في صورة، إلا أنها كانت فتاة مراهقة في ذلك الوقت، ليسعد الجمهور بشدة بظهورها مجدداً ولكن هذه المرة بعد تخرجها من الجامعة.

لمحات من حياة خالد صالح

بدأ خالد صالح حياته الفنية وهو في عمر الـ 37 عام بعدما شغل العديد من الأعمال الأخرى حيث كان يكسب منها قوت يومه، وكانت أولى مشاركاته الفنية في عام 2000 من خلال فيلم “خلي الدماغ صاحي”، واستطاع من خلاله أن يلقت الأنظار إليه.

ولكن الدور الذي جعله ينتقل لأدوار أكبر وكان تميمة الحظ في حياته المهنية والفنية هي مشاركته في فيلم “محامي خلع”، حيث شارك بدور القاضي الذي يحكم في قضية خلع داليا البحيري من زوجها، حيث اشتهر بمشهد دفاع الزوجة الثانية عن زوجها أمام القاضي لتقول: “جوز 64 حصان”، ليرد عيلها، قائلا: 64 حصان ليه ما كفايا حصان واحد”، ومن هنا بدأ المشهد في التداول بعدما أضحك العديد من الجمهور.

جمل لـ خالد لازالت تتردد بين الجمهور

وبعدها بدأ ينحصر خالد صالح في الأعمال الفنية في دور الظابط الذي يحقق في عدد من القضايا، أو دور الشخص الشرير رغم أنه عكس ذلك في الواقع، ليبدأ في الانتشار من خلال جمله في الأفلام.

وكان من بين الجمل التي تتناقل بين الأجيال لـ خالد صالح: أنا بابا يلا، أنا حاسس ان شكلي نيلة أوي بالبتاع ده، اللي مالوش خير ف يحاتم مالوش خير في مصر، هتروح على فين ده العالم كله بتاعي، صعوبتها في سهولتها.

خالد صالح من حلواني لـ نجم شباك تذاكر

وبذلك أصبح خالد صالح من حلواني لا يفكر في التمثيل إلى نجم شباك تذاكر كبير، ليس هذا فقط بل ورث نجله أيضا موهبة أبيه وأصبح أحمد خالد صالح استكمالا لمسيرة والده القصيرة في عالم الفني.

وكانت آخر أعماله خالد الصاوي السينمائية مشاركته في فيلم الجزيرة 2 لـ عام 2014 والمأخوذ عن أحداث حقيقية، والذي تم إنتاجه عام 2007 وكان من بطولة صديقيه أحمد السقا وخالد الصاوي.

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