عاجل وللمرة الثانية.. إنفصال حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب يُشعل مواقع التواصل.. وهذا ما حصل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 02:46 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإنفصال الفنان المصري حسام حبيب عن زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد فترة طويلة من الشائعات والمشاكل بينهما.

ونشرت صفحة بإسم حسام حبيب منشور جاء فيه: “أنا وأم ولادي شيرين انفصلنا الله يكتبلها اللي فيه الخير، والله يكتبلي اللي فيه الخير، وبتمنى منكم ما تسألونيش حصل إيه بينكم”.

حقيقة إنفصال شيرين وحسام حبيب

بعد الفحص والتدقيق إتضح أن الخبر ليس صحيح والصفحة الناطقة به وهمية ولا تم لحسام حبيب بأي صلة.

منشور متداول يفيد بطلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وائل جسار : شيرين وحسام سمنة على عسل

مؤخراً، فنّد الفنان اللبناني وائل جسار الشائعات التي تؤكد وجود توتر بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، وقال: “حسام حبيب وشيرين أصبحوا إخواتي ولما يحبوا الشخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية. علاقتهما مش متوترة أبداً دول سمنة على عسل وربنا يحفظهم دايماً من العين، بالعكس حسام بينتبه لها أوي وهي جنبه وبتحبه وهو بيحبها فكل الكلام عن توتر علاقتهما محض شائعات”.

تاريخ علاقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

بداية الأزمة بين شيرين وحسام حبيب بدأت بالتسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب يتحدث فيه في حوار صحفي عن علاقة شيرين وحسام حبيب ورغبة نجله حسام حبيب في الزواج مرة أخرى، وأنه متحكم في أموال شيرين.

وعلق حسام حبيب حينها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن هناك حملة ممنهجة ضد شيرين عبد الوهاب، وقال: “هناك من يرغب في تدمير شيرين عبد الوهاب، وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي، ولكن بسبب مواقف في العمل انتهت العلاقة بينهم، لذلك رسائل هؤلاء لها معظم الوقت أن وجودهم بجوارها كان مهم لها، وأن حياتها لم تعد طبيعية بعد خروجهم منها”.

الإنفصال الأول

وفي عام 2021 أعلنت نضال الأحمدية عن انفصال شرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ثم أكدت شيرين ذلك، وقبلها قالت نضال الأحمدية إنها في مكالمة بينهما أخبرتها شيرين أنها لم تعد مستعبدة.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، وذلك خلال لقاء مسجل أجرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية معها.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع نضال الأحمدية عن طليقها حسام حبيب: “أنا عايزة راجل مش ولد ابن أمه، حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة، وحبي لحسام بقى زي السرطان، ورجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي”.

شيرين عبدالوهاب تحلق شعرها زيرو

وفي أول ظهور لـ شيرين بعد انفصالها، خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبوظبي، ظهرت بشكل فاجأ الجميع وهي حالقة لشعر رأسها، وقالت لجمهورها: “هتقبلوني بالشكل ده؟، أنا كدة فُقْت”، وتكهن الجميع حينها أن طليقها حسام هو من قام بفعل ذلك.

وفي بداية عام 2022 تجددت الأقاويل حول عودة الطرفين لبعضهما، مما جعل والد حسام حبيب يعلق على الأخبار المتداولة، من خلال منشر له على موقع فيس بوك، قائلًا: “بجد رجعوا؟ محدش قالي”.

وحسمت حينها الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل حول عودتها لطليقها حسام حبيب، من خلال إصدار بيان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة”.

وأكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها لن تنسى سؤال العديد من الأشخاص عنها فى أزمتها، ومنهم الإعلامية لميس الحديدى والفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة منة شلبى، متابعةً أنها تعلم جيدًا بوجود مشاكل أهم من مشاكلها الشخصية لدى المواطنين وبدأت تشعر أن موضعها “بوّخ”.

العودة الثانية على يد مأذون

وبعد فترة عاد الثنائي الأكثر جدلًا مجددًا إلى بعضهما؛ وذلك بعد خروج شيرين من المستشفى بعد أزمتها الصحية الشهيرة.

كواليس كتب كتاب شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أما عن كواليس رجوعها لـ حسام حبيب مرة أخرى، فقالت: خدنا قرار الرجوع بعد الضغوطات اللي اتعرضنا ليها وكان بيتقال أنا موجودة فين كل يوم في أي مكان، ودلوقتي هننزل ناكل في أحسن أماكن في الدنيا وهناكل فول وطعمية وسط الناس، أنا أستاهل أعيش في النور، وحسام أقنعني إننا نرجع.

واختتمت حديثها قائلة: أنا زي أي بنت خارجة من بيت مصري، بغلط أه ولكن غلطي في العلن وشايلة جوزي فوق راسي، ويا رب الناس كلها تنام مبسوطة النهاردة.

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