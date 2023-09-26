ودّعت الطفولة وباتت شابة جميلة.. محمد رمضان يحتفل بميلاد ابنته الكبرى “حنين” .. فكيف أصبحت؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 03:54 صباحاً - شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاد ابنته حنين.

ونشر رمضان، صورا تجمعه مع ابنته حنين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان .. كل عيد ميلاد وانتي أجمل البنات”.

عيد ميلاد حنين محمد رمضان

وتفاعلت الفنانة هالة صدقي مع تدوينته، موجهة رسالة لابنته حنين: “حبيبتي أنا.. كل سنة وانتي طيبة يا طيبة”.

معلومات عن «حنين» ابنة محمد رمضان

– تعتبر حنين الابنة الكبرى والأولى للفنان محمد رمضان، من زوجته الأولى التي قرر الانفصال عنها في عام 2012، قبل أن يخوض تجربة الزواج ثانية من نسرين السيد، وينجب منها طفلين، هما: كنز وعلي.

حنين محمد رمضان مع والدها

– تعد «حنين» من أشهر أبناء الفنانين، إذ تحظى بشعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «تيك توك»، إذ يبلغ عدد متابعيها نحو 134 ألف متابع.

– تشارك عديد من مقاطع الفيديو، معظمها تمثل فيها بعض المشاهد المختلفة لنجوم مصريين وأجانب، وفي معظم المقاطع تظهر برفقة والدها.

– ورثت عن والدها موهبة التمثيل والغناء.

– تفضل ممارسة رياضة الجولف، وهي هواية والدها المفضلة، وتشاركه أحيانا اللعب.

– حنين محمد رمضان الابنة الكبرى، لديها ملامح قريبة من من والدها بشكل كبير.

محمد رمضان في «الموريكس دور»

على جانب آخر، حصد محمد رمضان، مؤخرا جائزة أحسن ممثل عربي في “موركس دور” المقامة في لبنان، وذلك عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة“.

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموركس دور.

وأضاف محمد رمضان، أن موركس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة متذوقة للفن.

يُذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” خاض بطولته محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وإخراج محمد سامي.

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