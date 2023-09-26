شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أبو شعر يحيى حفلاً دينيًا بمصر الجديدة غدًا بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق أبو الشعر السورى للإنشاد الدينى حفلاً دينيًا، بمناسبة المولد النبوى الشريف، غدًا الأربعاء 27 سبتمبر، بأحد نوادى مصر الجديدة، ويقدم فيه الفريق باقة مميزة من أغانية الصوفية، وبعض الأناشيد والقصائد الدينية منها: "اللهم صل على المصطفى، يا جمال النبى، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاي إني ببابك ولك روحي وطل الحبيب علينا" ولجل النبى وقمرن وبحبك وبريدك، ويختتم الفريق الحفل بـ "هو كده الحي".

بذكر عبد الرحمن أبو شعر، مدير فرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الدينى، قال إن الفرقة كلها أشقاء ومؤسسها والده موفق أحمد أبو شعر، مضيفًا خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "مصر علمت الدنيا محبة النبي وأهل بيته مع الاعتدال ومنها خرج الإنشاد الديني والمبتهلين، ومصر علمت العالم الإنشاد".

وتابع أبو شعر: "تربينا بأن مصر وسوريا توأم ويأتى إلينا المنشدون الكبار فى مصر، والذين أثروا وتأثروا بسوريا، والعكس صحيح".

وأكمل أبو شعر: "مصر المناخ المناسب للإنشاد الدينى ومصر تعتبر هوليوود الشرق"، مضيفًا: "الفرقة حضرت مصر فى عام 2007 واستقرينا فى مصر منذ عام 2012 مع بداية الأزمة السورية

وفى حوار شيق امتزج بالدموع تارة والفرح تارة أخرى، بدأ محمد خير من فريق "أبو شعر" حديثه وعينه مليئة بالدموع قائلا "إن الدخول على الشعب المصرى ليس بالصعب وأذكر موقفا حين دخولنا مصر وجهت كلامى لأخى لا أحد يعرف عنا شيئا في مصر وسنحتاج إلى وقت حتى يعرفنا المصريون وفى أحد المواقف بعد مرور وقت جاءنى طفل ينادى على قائلا مش انت بتاع أبو شعر وجه والده قال لى انتوا عندنا انتوا شرفتنونا ومن وقتها قولت يارب هي فتحة خير مش هقول شعب مصر هقول أهلنا وإخواتنا