ميرنا وليد - بيروت - ظهرت دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري ميغان ماركل في ملابس خريفية مريحة خلال حدث خيري في سانتا باربرا في الولايات المتحدة. ظهرت الدوقة برفقة زوجها على مسرح الحدث وهي ترتدي معطفاً متعرجاً باللونين الأبيض والأسود، يتميز بياقة عالية وأكمام مطوية عند المرفقين ومثبتة بشرائط من القماش الأسود، وحزام اسود عند الخصر. أكملت مظهرها بسروال كابري أسود، وصنادل سوداء أنيقة، وأطواق ذهبية مضفرة كبيرة، وساعة كارتييه. أما بالنسبة لإطلالتها، فقد تم تسريح شعرها إلى الخلف على شكل كعكة أنيقة، واعتمدت مكياجاً طبيعياً.

بدا هاري رائعًا في زي أسود بالكامل، حيث ارتدى سترة متماسكة مع زر وبنطلون، وأضاف حزامًا ببكلة ذهبية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - ميغان ماركل تحتضن أجواء الخريف في معطف بالأبيض والأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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