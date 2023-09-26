شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: أعيش فى مصر منذ 30 سنة وأقول للمصريين "افخروا ببلدكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة لطيفة، ببرنامج "كلام في السياسة"، قائلة: "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

وأضافت "لطيفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

وتابعت لطيفة: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

وقالت لطيفة: "لن يستطيعوا اختطاف تونس، لأن الشعب التونسي عنيد وواعٍ ومثقف، ولن أنسى اليوم الذي غنيت فيه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يوم مهم جدا في حياتي، ولن أنسى ما حدث في عامي 2011 و2012 وتعبنا وقلقنا وخوفنا على مصر".

واختتمت لطيفة حديثها قائلة: "كبرت وتعلمت في مصر، وشعبها وإعلامها وناسها وقيادتها احتضنوني وأوصلوني إلى ما أنا عليه الآن، وعِشت أسعد أيام حياتي في مصر".

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد غنت في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس، حيث قدمت عرضا بعنوان "المصرية"، وهي من كلمات هشام سيلمان ومحمد إبراهيم، ومن ألحان الفنان محمد رحيم، وتوزيع مينو، وكان ذلك 30 مارس 2019.