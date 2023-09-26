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ميرنا وليد - بيروت - حضرت ميشيل الابنة الكبرى للفنان اللبناني وائل كفوري آخر حفل احياه في بيروت قبل اسابيع قليلة لكن في الساعات القليلة الماضية انتشر فيديو من الحفل وظهرت بين الجمهور ابنته الجميلة التي كبرت واصبحت نسخة عنه بحسب تعليقات الجمهور.
وخلال غناء وائل أغنية "ست الكل" ظهرت ميشيل والتقت والدتها انجيلا بشارة صورتها من بين الحضور وعليقت عليها كاتبة : "انتي ست الكل اميرتنا الجميلة. نحبك يا ابنتي". ويبدو ان علاقة وائل وطليقته أنجيلا الى تحسن ووضعا خلافاتهما في الماضي من اجل ابنتيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة وائل كفوري الكبرى تحضر حفله.. جمالها وشبهها بوالدها لفتا الجمهور- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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