أحمد الفيشاوي يطعن زميلته في كواليس تصوير عملهما - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي فيديو جمعه بزميلته الممثلة المصرية بدرية طلبة وظهرا وهما يشربان القهوة وذلك قبل ان يطلب منها أن تبارزه، : "تبارزيني يا بدرية" فوافقت هي وبدآ بالمبارزة بمراوح صغيرة فباغتها وطعنها، لتقول بدرية: "معدتي اتملت هوا.

" وعلق الفيشاوي على الفيديو وكتب : "أنا نفخت بدرية بالتصوير."

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الطريف مشيدين بالروح الجميلة الموجودة في كواليس التصوير لفيلمها الجديد "عادل مش عادل"، والذي انطلق تصويره قبل أيام قليلة ولم يعرف متى سيكون في صالات السينما في مصر والبلدان العربية.