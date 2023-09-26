"رسالة من مجهول".. يحصد "الجائزة الذهبية" في حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الاثنين فعاليات حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى والذي أقيم بمدينة الغردقة.

وبدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري بحضور رئيس المهرجان، محمد الباسوسي، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي، قدري الحجار.

وكشفت لجنة تحكيم الفيلم القصير بالمهرجان برئاسة المخرج الروسي، رومان دوروفيف، وضمت عضويتها الفنان صبري فواز من مصر، والفنان والمخرج السعودي، عمر الجاسر عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الأولى.

وفاز من مصر الفيلم التسجيلي "رسالة من مجهول" بـ"الجائزة الذهبية" في مسابقة الفيلم القصير، وفاز الفيلم السوري "فوتوجراف" بـ "الجائزة الفضية" من إخراج المهند كلثوم، أما عن الجائزة البرونزية فذهبت إلى فيلم التحريك البرتغالي "انا مورفوس" للمخرج جواو رودريجيز.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات الختام منهم الفنانة السورية سلاف فواخرجي والتي تم تكريمها مؤخرًا على هامش الفعاليات إلى جانب الفنان أحمد وفيق وعدد من الشخصيات العامة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب على "فيس بوك" صور من كواليس حفل الختام والتي ظهر خلالها عدد من المنظمين وضيوف المهرجان والتقاطهم عدد من الصور التذكارية احتفالًا بنجاح الدورة الأولى للمهرجان.

وشهدت أيام المهرجان العديد من الفعاليات الفنية منها تكريم النجم هاني سلامة والفنانة السورية سلاف فواخرجي وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي منهم الفنان حسين فهمي، الفنان محمود حميدة، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة صفية العمري، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان صبري فواز، المخرج محمد عبد العزيز، المنتج جابي خوري، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست زينب عزيز، الفنانة ميرنا وليد والفنان مصطفى هريدي.