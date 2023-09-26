سلاف فواخرجي بفستان "فرعوني" في حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الاثنين فعاليات حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى والذي أقيم بمدينة الغردقة.

وبدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري بحضور رئيس المهرجان، محمد الباسوسي، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي، قدري الحجار.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات الختام منهم الفنانة السورية سلاف فواخرجي وتم تكريمها مؤخرًا على هامش الفعاليات إلى جانب الفنان أحمد وفيق.

وخطفت الفنانة سلاف فواخرجي الأنظار فور وصولها السجادة الحمراء لحفل الختام حيث اختارت الظهور بفستان عليه نقش فرعوني ردًا منها على الاحتفاء بها وتكريمها من قبل إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وأعربت عن سعادتها بالتكريم وكونها شاركت بالعديد من الأعمال الهامة على شاشة السينما سواء في مصر أو سوريا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب على "فيس بوك" صور من كواليس حفل الختام والتي ظهر خلالها عدد من المنظمين وضيوف المهرجان والتقاطهم عدد من الصور التذكارية احتفالًا بنجاح الدورة الأولى للمهرجان.

وشهدت أيام المهرجان العديد من الفعاليات الفنية منها تكريم النجم هاني سلامة والفنانة السورية سلاف فواخرجي وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي منهم الفنان حسين فهمي، الفنان محمود حميدة، والفنانة إلهام شاهين، الفنانة صفية العمري، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان صبري فواز، المخرج محمد عبد العزيز، المنتج جابي خوري، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست زينب عزيز، الفنانة ميرنا وليد والفنان مصطفى هريدي.