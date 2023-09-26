"طلاق وإساءة لصحفية واعتذار".. تفاصيل أزمات شريف منير وسبب تصدره التريند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان شريف منير، حالة من الجدل مجددًا، بعد إعلانه عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، انفصاله عن الفنانة لورا عماد، والدة ابنتيه "كاميليا"، و"فريدة".

الفنان شريف منير، فاجأ جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع "انستجرام"، بإعلان طلاقه، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير".

وبعد وقت قليل، قام الفنان، بحذف المنشور، ووضع أخر، كتب به كلمة واحدة :" ستفرج".

وتأتي الواقعة، ضمن سلسلة منشورات ومقاطع فيديو، أثار بها الفنان شريف منير، جدلا واسعا حوله، وجعلته يتصدر التريند، هو ما نرصده في التقرير التالي.

إعتذار

شريف، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، منذ يومين، قدم اعتذاره عن طريقة تعامله مع مع صحفية خلال تواجده في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني .

وعلق قائلًا، ا: "امبارح كنت في عزاء والدة دينا الشربيني في مسجد المشير وبعدين وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين وكنت رايح على عربيتي وكانوا موجهين الموبايلات وقولت كلمة وأنا بقول الكلمة في أخت صحفية قالت حاجة فجأة، تعليق أو حاجة وكان مفاجئ وكان رد فعلي مفاجئ أيضا وسكتها".

واستكمل: "ولقيت أن اللي عملته ده عيب أوي لأني قلت لها " هووووش"، وقلت ألم الموضوع، فقلت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ لقيت نفسي بغلط أكتر وأنا متضايق من اللي حصل ولقيت الفيديو نزل على اليوتيوب ولما شوفته تضايقت من نفسي، والناس علقت قالت أني قليل الذوق واني مكانش المفروض اعمل كده و إيه الغرور ده، فعلًا انا استاهل كل الكومنتات دي لأني غلط وكان لازم اخد جزائي".

مضيفاً: "أنا بعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل اللي اتكلمت بيه للانسه الصحفية والشباب الصحفيين اللي كانوا موجودين واعتذر لجمهوري اللي علق وهو زعلان مني أرجوكم متزعلوش حقكم عليا أنا فعلًا كنت غلطان وفعلًا كنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده وأنا أبويا علمني لما أغلط أقول أنا آسف".

حلاقة أسما

وخرج الفنان شريف منير، في مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، ليدافع عن ابنته أسما شريف منير بعد تعرضها لهجوم شديد بعد حلاقتها شعرها في مقطع فيديو وظهورها في مهرجان الدراما.

ونشر شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام قال فيه: "مساء الخير، باكل سمك مشوي ورز أبيض، إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي انتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته".

وتابع، :"تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة، اوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم.. دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها".

وأوضح منير: بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي، بس قبل ما الإخوة السادة الملائكة الصالحين اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، وبيقولوا تاخد التريند وجاتها البلاء في شكلها وبيقولوا أبوها معرفش يربيها، لا أنا بنتي متربية كويس جدًا بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه، المهم انها متكونش بتأذي حد".

واستكمل: "قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكو واتفرجوا على عيلتكم وعلى إخواتكم وعلى الناس اللي حواليكم قبل ما تنتقدوا وتغلطوا وتقولوا متربتش بـ 3 تعريفة أو بربع جنيه تربية، لا أنا بنتي متربية كويس جدًا".

وكشف: "بحب آكل السمك والرز بإيدي حتى في المحلات الفخمة جدًا تفتكروا دي قلة أدب مني ولا مفيش إتيكيت؟ على العموم ريحو نفسكو و اهدوا شوية؛ لإن اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب هي مغلطتش، في حد فيكو، ومغلطتش في نفسها وبعدين بنتي عندها 36 سنة وأم وعندها بنوتة ومسئولة عن نفسها.. وأنا أب مسئول إني أحميها وهي حرة في تصرفاتها".

واختتم: "أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها،المهم إننا مش بنضر حد، سلام عليكم".

الفنان شريف منير، شارك مؤخرا في فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، نسرين أمين، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

اعتذار شريف

حلاقة أسما