"أمي عملت العملية".. أول تعليق من منة فضالي بعد خضوع والدتها لجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة منة فضالي، عن حالة والدتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "إنستجرام".

وعلقت: "الف حمد وشكر ليك يارب أمي عملت العمليه وبجد تسلم أيد دكتور عمر سليمان ودكتور أحمد راجا و دكتور أحمد حافظ على تعبكم مع أمي".

واستكملت حديثها قائلة: "وشكرا لكل الناس اللي جت المستشفى حقيقي المواقف بتبين الناس علي حقيقتها والله، وشكرا لكل حد سأل، يارب ما حد يشوف حاجه وحشة في حد من أهله وخصوصًا الأم لأن مليش غيرها".

كانت منة فضالي تحدثت عن والدتها في وقت سابق عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "أمي أغلى حاجة في حياتي، ربنا ما يحرمني منك أبدًا ولا من ضحكتك، ودائما ماسكة في إيدي وسانداني وساندة عليا".

يذكر أن، منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" إخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منذر رياحنة، عصام السقا، أحمد داش.

ومسلسل "سره الباتع" إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد فهمي، حسين فهمي، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، حنان مطاوع، محمود قابيل.