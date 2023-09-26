فن ومشاهير

"عيون غزال".. أحدث ظهور لـ نيللي كريم.. والجمهور يغازلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار إليها بأحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت نيللي، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وظهرت خلالها بدون مكياج، وعلقت: "أزرق".

انهالت عليها تعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "جمال، قمر كالعادة، عينيكي تجنن، عيون غزال، جميلة، مشاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، فيلم " ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات ڤوكس.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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