شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تنتهى من فيلم "بلوموندو" وتواصل تصوير "الإسكندرانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة رحاب الجمل من تصوير دورها في فيلم "بلوموندو" مع حسن الرداد، والذى تجسد فيه دور صديقة الرداد، والتى تتسبب له فى الكثير من الأزمات فى حياته بشكل كوميدي، حيث تستمر رحاب في تقديم الأدوار الكوميدية بعد فيلم "مستر إكس" الذى عرض في السينمات خلال موسم عيد الأضحى الماضى.

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

وفى سياق متصل تواصل رحاب الجمل تصوير مشاهدها في فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

وكان آخر أعمال رحاب الجمل فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.