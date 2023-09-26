شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج الراحل أحمد النحاس غدًا بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد نجل المخرج الراحل أحمد النحاس أن غداً الأربعاء موعد تلقي عزاء والده بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

وتوفى المخرج أحمد النحاس أمس الاثنين عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو "الطائرة المفقودة"، ثم بعد ذلك أخرج أفلام "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية:"الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش".