منة شلبي تستعد لعمل مسرحي في السعودية بالتعاون مع مدحت العدل

تحدث السيناريست مدحت العدل عن تفاصيل مسرحيته الاستعراضية الجديدة التي تجمعه بالفنانة منة شلبي، مشيراَ إلى أنها ستجسد 6 شخصيات ضمن أحداث العرض المسرحي.

وقال مدحت العدل خلال لقائه ببرنامج «arab wood»:«هي تكملة لتجربة عملناها السنة اللي فاتت في موسم الرياض اللي هو تشارلي شابلن، وأنا كمان مرة بشكر هيئة الترفيه والمستشار تركي آل شيخ، لأنه من الناس اللي وقفت جمب العرض، فهو عرض صعب ومحتاج إمكانيات وشجاعة فاتعمل ونجح في الرياض وفي جدة وفي القاهرة للموسم الثاني على التوالي».

وأضاف: «تكملة للتجربة إحنا بنعمل مسرحية ميوزيكال بطولة منة شلبي، وأخرين، وإجراج أحمد البوهي، وإن شاء الله تتعرض في موسم الرياض أو موسم جدة، وسعداء أن فيه دفعة قوية للفن، المسرح رجع يزدهر».

وتابع: «في المسرحية منة هترقص وهتغني وهتمثل، وكل اللي في المسرحية كدا، أول مرة منة تعمل مسرحية، وأول مرة تعمل ميوزيكال، وهتعمل 6 شخصيات».

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