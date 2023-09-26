شريف منير يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته

أعلن الفنان شريف منير طلاقه رسمياً من زوجته لورا، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام". وجاء منشور شريف منير كالتالي: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا. كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير".

"يوم 13" آخر أعمال شريف منير في السينما

وكانت آخر أعمال شريف منير السينمائية فيلم "يوم 13" الذي عُرض خلال الفترة الماضية في دور السينما، والذي شارك في بطولته أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، أروى جودة، محمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ودارت أحداث العمل في إطار من الرعب، حيث يعود "عز الدين" أحمد داود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثاً عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

شريف منير يعتذر عما بدر منه في عزاء والدة دينا الشربيني

سارع الفنان شريف منير للاعتراف بالخطأ بحق الصحافة في أثناء وجوده في مراسم عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني، وتقدم باعتذار من كل الصحفيين ومن الجمهور الذي انتقده بشدة، وقال منير إنه يستحق كل كلمة سلبية قيلت بحقه؛ لأنه كان "قليل الذوق".

شريف منير ظهر على حسابه بموقع "إنستغرام"، بعد انتشار مقطع فيديو له تضمن معاملة غير لائقة للصحافة الموجودة لتغطية عزاء والدة دينا الشربيني، وقال: "إمبارح كنت في عزاء والدة دينا في مسجد المشير، وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين، وكانوا موجهين الموبايلات فقلت كلمة، وفيه أخت صحفية قالت حاجة فجأة يا إما سؤال أو تعليق وكان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع فقلت لها: هشش، فلقيت عيب أوي واتلبخت وقلت ألم الموقف، وقلت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا إيه، فلقيت نفسي بغلط أكتر".

وأضاف شريف منير: "أنا مضايق من اللي حصل والفيديو نزل يوتيوب، ويمكن ناس كتير ما شفتهوش، بس أنا اتضايقت من نفسي لما شفته، والناس قالت في الكومنتات إني قليل الذوق وما كانش ينفع كده وإني مغرور وأنا فعلاً أستاهل كل الكومنتات الوحشة دي، ومش وحشة هي صح لأني غلطت وكان لازم آخد جزائي وبعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل للصحفية وللشباب الصحفيين".

واختتم شريف منير حديثه قائلاً: "بعتذر للجمهور واللي زعلان مني ما تزعلوش أنا كنت غلطان وقليل الذوق وأستاهل النقد اللاذع وأبويا علمني لما أغلط أعتذر".

يُذكر أن الفيديو المتداول لواقعة شريف منير، يظهره وهو يسير برفقة مجموعة من النجوم منهم علا غانم وكريم فهمي ومي عمر وآيتن عامر، وقال: "الواحد تعب من كتر العزاء"، لترد عليه إحدى الصحفيات: "أيام صعبة على الوسط الفني"؛ ليحرجها شريف منير قائلاً: "هشش إنتي هتعملي فيها صحفية".

وحاول شريف منير استدراك الأمر فواصل حديثه قائلاً: "يا جماعة والله العظيم الدنيا مش مستاهلة والحمد لله على كل حال، لسه من كام يوم وفاة أشرف مصيلحي وقبلها وفاة والد دينا الشربيني والنهارده والدتها، والحمد لله على كل حال وإنا لله وإنا إليه راجعون وكل من عليها فانٍ".

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