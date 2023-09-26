ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان اللبناني عباس جعفر ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد".

تحدث عباس جعفر عن أعماله منها مسرحية "هيكالو" من كتابة يحيى جابر وذلك ليحفز اللبنانيين على الذهاب الى بعلبك الهرمل معتبرا انه اجمل عمل قدمه خلال مسيرته وقال انه سيقدم العمل في بعلبك قريباً.

وكشف عباس انه يسعى لتأسيس مسرح للاطفال وتحدث عن الفنان ملحم زين مشيرا الى اعماله الخيرية وعن علاقته به. وتكلم عن بداياته في عالم الغناء وكيف تجرأ على القيام بهذه الخطوة على الرغم من انه يعلم ان صوته ليس جميل.

وتحدث عن طفولته وعن وفائه لكل شخص كان صديق وخي ولم يغدر به وكل شخص عمل معه لا زال على تواصل معه. وتحدث عن حياته العاطفية مشيرة انه يخاف من استغلاله للوصول الى الشهرة.

وفي الحلقة حقق عباس حلم معجب من ذوي الارادة الصلبة والتقى به وسط تأثر جميع الحاضرين لمتابعتها شاهدوا الفيديو المرفق أدناه:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - عباس جعفر يحقق حلم الطفل إيليا ويتحدث عن الحب في حياته وماذا سيفعل في بعلبك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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