"يا بخت اللي يعرف حد محترم".. نسرين طافش توجه رسالة غامضة لمتابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة غامضة، عبرحسابها الخاص على انستجرام.

وكتبت نسرين عبر خاصية القصص القصيرة، : "المحترم وهو زعلان محترم، وهو متغاظ محترم، وهو بيبعد محترم، وهو بيتخانق محترم، وهو بيكرهك محترم، وهو بياعتب محترم، يا بخت اللي يعرف حد محترم".

وأعلنت "نسرين" مؤخرا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، قائلة: "تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش كانت عام 2022 بمسلسل "جوقة عزيزة".