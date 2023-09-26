مجدي الهواري يعلن عن مسرحية جديدة تجمعه بـ أحمد مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان أحمد مكي للتعاون مع المخرج أحمد الهواري في عمل مسرحي جديد جاء باسم "صاحب السعادة" بشكل مؤقت، بعد تجربتهما في مسرحية "حزلقوم".

وقال "الهواري"، خلال لقاء لبرنامج "عرب وود": "السنة دي إن شاء الله المسرحية الجديدة هيكون في حظ إن الجمهور المصري يكون بيتفرج عليها وفي الوطن العربي، اخترنا اسم مؤقت صاحب السعادة الاسم النهائي لسة".

مسرحية "حزلقوم " من إنتاج شركة "كايرو شو" والإشراف الفني للمخرج والمنتج مجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد سلام، والفنان سليمان عيد، والفنانة ميرنا جميل.