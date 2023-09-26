فستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت كبير تفاعل من الجمهور.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء، وعلقت: "ياترى رايحين على فين".

انهالت عليها تعليقات من الجمهور علي الصور، كالتالي: "جميلة قلبا وقالبا ربنا يسعدك، كفاية حلاوة، أيه الجمال ده، الجمال كله رانيا".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "عالم تاني"، الذي عرض في شهر يناير الماضي، تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي.