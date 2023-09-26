شكرا لقرائتكم خبر عن لورا عماد.. عملت مع أحمد زكى ونور الشريف وتركت الفن بعد الزواج من شريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت لورا عماد محركات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان زوجها الفنان شريف منير طلاقه منها مساء أمس الاثنين خلال منشور على حسابه بموقع إنستجرام حيث كتب:"تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير"، وهو ما جعل المتابعين يبحثون عن اسم لورا عماد طليقة شريف منير.

لورا عماد من مواليد 1 يناير عام 1972، وهي مسيحية الديانة، وبدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات، ودخلت مجال التمثيل بالصدفة بعد ما قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج والفنان سامي العدل الذى عرض عليها دور في فيلم "البطل" للفنان الراحل أحمد زكى عام 1997 وبالفعل دخلت عالم التمثيل من خلال هذا الفيلم.

شاركت لورا عماد بعد ذلك في أكثر من عمل ما بين السينما والدراما أبرزها مسلسل "الرجل الآخر" مع نور الشريف وميرفت أمين عام 1999، وفيلم "سوق المتعة" مع محمود عبد العزيز وإلهام شاهين عام 2000، وفيلم "أرض الخوف" مع أحمد زكى عام 2000، وبعد ذلك "فيلم لو كان دا حلم" بطولة طارق لطفى وأميرة فتحى وماجد الكدوانى عام 2001 وتوقفت بعد ذلك عن التمثيل.

لورا عماد ابتعدت عن الفن بعد مشاركتها في فيلم "لو كان دا حلم" حيث تزوجت من الفنان شريف منير وانجبت منه ابنتيها فريدة وكاميليا، وبعد 21 سنة من الغياب عادت لورا عماد مرة أخرى إلى التمثيل خلال مسلسل "نصيبي وقسمتك 4" الذى عرض عام 2022، حيث شاركت في حكاية وأنسى روحي وياك

يذكر أن الفنان شريف منير يصور حالياً المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" الذى يجمعه بالفنان خالد الصاوى ويشارك في بطولته، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج حسام الجوهري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى انسانى.



لورا عماد



لورا عماد بعد عودتها فى نصيبى وقسمتك 4