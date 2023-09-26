بعد نجاح الدورة الأولى..مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف لـ "الخليج 365" ملامح الدورة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أسدلت مساء أمس الاثنين إدارت مهرجان الغردقة لسينما الشباب الستار على فاعلياته، بعد انتهاء الدورة التي أقيمت في الفترة من 21- 26 سبتمبر الجاري بحضور نخبة من النجوم وصناع السينما بمدينة الغردقة.

وأعرب مدير المهرجان، الكاتب قدري الحجار في تصريحات خاصة لمصراوي، عن سعادته بنجاح الدورة الأولى للمهرجان، كما كشف عن تفاصيل الدورة الثانية والمقرر إقامتها بشهر سبتمبر 2024.

وتحدث "الحجار" عن الدورة الأولى للمهرجان قائلًا: "المهرجان كان نافذة ساحرة لأهالي الغردقة والشباب للتطلع ومعرفة ثقافات وعادات وتقاليد شعوب أخرى".

واستكمل: "شاهدوا ملامح 35 دولة بعروض 80 فيلم تنافست على الجوائز، وكان هناك تنافس شديد جعلت لجنة التحكيم في حيرة أثناء اختيار الأفلام".

وأضاف: "أيام المهرجان شهدت عملا مكثفا، إذ ارتباطنا بدور العرض والعروض السينمائية مع الماستر كلاس وورش العمل وانتهت مع نهاية المهرجان، وشارك النجم حسين فهمي بعمل ماستر كلاس نقل فيها خبرته لطلبة المعاهد والأكاديميات الفنية والشباب الحاضر من الغردقة".

أما عن تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان قال: "بنعد في الفترة الحالية انطلاق مسابقة أو مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المهرجان من خلال حضور الفعاليات أو إنتاج أفلام خاصة بهم وده بالتنسيق مع الدكتور محمد سلامة الشاعر".

وتابع: "قمنا بتحديد ميعاد الدورة الثانية وستقام بشهر سبتمبر 2024 ونتمنى دعم المجتمع المدني للمهرجان، ولكل المهرجانات الموجودة التي تعاني من ضعف الميزانية وبالرغم أننا مهرجان وليد لكن ظهر بشكل مشرف، وفي نفس الوقت ألوم على النجوم الشابة من عدم حضور المهرجانات التي تكسبهم من الخبرة والتفاعل مع صناع الأفلام المحلية والعالمية".