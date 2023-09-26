"سفاح الجيزة" يحصد جائزة المسلسل الأعلى مشاهدة على منصة "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كرمت منصة شاهد المنتج طارق نصر الرئيس التنفيذي لشركة The Planet Studios عن إنتاج مسلسل "سفاح الجيزة" بعدما حصل على المركز الأول والأعلى مشاهدة على منصة "شاهد".

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال ٨ حلقات وتصدره قائمه المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة شاهد.

ومن جانبه، قال المنتج طارق نصر في بيان صحفي "سعيد للغاية بهذا التكريم وبنجاح المسلسل، وهذا النجاح ثمرة عمل الفريق الذي عمل لمدة أكثر من سنتين لظهور المسلسل بهذا الشكل"، مضيفاً: حصول "سفاح الجيزة" على جائزة المسلسل الأكثر مشاهدة على "شاهد" يدفعنا للعمل أكثر لإنتاج أعمال فنية أكثر حرفية وجودة بالمستقبل".

وأوضح طارق نصر أنه سعيد بالضجة التي أحدثها مسلسل السفاح وتصدره التريند على مواقع السوشيال ميديا والمشاهدات الكبيرة التي حققها على شاهد معتبراً أن السر في ذلك هو الخطة التسويقية التي وضعتها شركة ذا بلانت ستوديوز من البداية لنجاح المسلسل ، قائلاً : "كان لدينا رؤية واضحة واستراتيجية مختلفة من البداية عن تسويق المسلسل، معتمدة على تشويق الجمهور وإحداث تفاعل دائم بين الجمهور والمسلسل بداية من المسابقات الأون لاين وخطة الترويج للمسلسل بشكل جديد ومبتكر، والنتائج وحجم المشاهدات تؤكد نجاحنا".

‎وأضاف نصر : مسلسل "سفاح الجيزة" تجربة مختلفة ومليئة بالتحديات، بداية من كتابة المسلسل التي استغرقت أكثر من سنة ونصف، وذلك للبحث عن القصة من كافة جوانبها، خاصة وأن القصة مبنية على قصة حقيقية. وأضاف: نراهن على هذا المسلسل، ولذلك قدمنا كل الإمكانيات والدعم لتقديم المسلسل في أفضل صورة فنية، بداية من اختيار المخرج هادي الباجوري واختيار الفنان أحمد فهمي الذي يقدم شخصية مركبة ومختلفة عن أدواره، وقدمنا له تدريبات متخصصة لتقديم شخصية السفاح بصورة عميقة وحقيقية.

‎وأكد نصر: أن ذا بلانت ستوديوز اختارت الأفضل في واقعية الأحداث وليس الأسهل، بداية من اختيار مواقع تصوير المسلسل لتكون واقعية، لأن أحداث المسلسل غير ثابتة في مكان واحد. وكذلك اختيار المؤثرات وصناعة جثث الضحايا بشكل واقعي ومحترف لضحايا السفاح.

المسلسل من إنتاج شركة "ذا بلانيت ستوديوز- The planet Studios"، إخراج هادي الباجوري، ومن بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وركين سعد وصلاح عبدالله وحنان يوسف.